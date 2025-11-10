Victor Oladipo Wisconsin Herd'e katıldı, NBA'e dönüş hedefliyor

İki kez NBA All-Star seçilen Victor Oladipo, 9 Kasım itibarıyla Milwaukee Bucks'ın G League takımı Wisconsin Herd'e katıldı.

calendar 10 Kasım 2025 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre Oladipo, Santa Cruz Warriors tarafından hakları alınmasının ardından Wisconsin'e takas edildi.

33 yaşındaki Oladipo bu yıl Çin Basketbol Ligi ekiplerinden Guangzhou Loong Lions için oynamıştı. Ekim ayında NBA hazırlık maçlarında da yer alan Oladipo, San Antonio Spurs karşısında 20, Los Angeles Clippers'a karşı ise 24 sayı kaydetmişti.


2018'de NBA'in En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçilen Oladipo; Orlando, Oklahoma City, Indiana, Houston ve Miami formaları giydi. 2018 ve 2019'da All-Star olan yıldız guard, aynı yıl All-NBA Üçüncü Takım'a seçildi ve lige top çalma lideri olarak damga vurdu.

Wisconsin Herd'e katılması, Oladipo'nun yeniden NBA sahnesine dönme hedefi doğrultusunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. G League'de oynayacak olması, kendisini NBA yönetici ve scout'larına yeniden gösterme fırsatı sunacak.

Herd, deneyimli yıldızdan hem skor gücü hem de liderlik beklerken, Oladipo'nun varlığı NBA'e geri dönmek isteyen diğer oyuncular için de bir yol haritası niteliği taşıyabilir.

