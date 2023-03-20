Victor Nelsson, geri dönmek için sabırsız

Konyaspor karşısında cezası nedeniyle oynayamayan Victor Nelsson, ligin yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Victor Nelsson, geri dönmek için sabırsız
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20 Mart 2023 10:25
Son oynanan Konyaspor mücadelesinde Victor Nelsson, sarı kart cezası sebebiyle forma giyememişti.

Sarı-Kırmızılılar, puansız ayrıldığı mücadelede Danimarkalı oyuncuyu çok aradı. Milli ara sonrasında yeniden Abdülkerim Bardakçı'nın partnerinin Nelsson olması bekleniyor.

24 yaşındaki yıldız da bir an önce takıma dönmek için can atıyor. 

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