Victor Nelsson, geri dönmek için sabırsız

Son oynanan Konyaspor mücadelesinde Victor Nelsson, sarı kart cezası sebebiyle forma giyememişti.
Sarı-Kırmızılılar, puansız ayrıldığı mücadelede Danimarkalı oyuncuyu çok aradı. Milli ara sonrasında yeniden Abdülkerim Bardakçı'nın partnerinin Nelsson olması bekleniyor.
24 yaşındaki yıldız da bir an önce takıma dönmek için can atıyor.
Sarı-Kırmızılılar, puansız ayrıldığı mücadelede Danimarkalı oyuncuyu çok aradı. Milli ara sonrasında yeniden Abdülkerim Bardakçı'nın partnerinin Nelsson olması bekleniyor.
24 yaşındaki yıldız da bir an önce takıma dönmek için can atıyor.