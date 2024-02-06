Samsunspor deplasmanında gol de atan ve son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Galatasaraylı Victor Nelsson aslında yolcuydu.
Ancak, önce Davinson Sanchez sonra da Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlanmasıyla savunmanın vazgeçilmezi olan Nelsson yeniden değer kazandı.
Sezon başında Sanchez'e formasını kaptıran Nelsson için yönetimin planı da devre arasında satmaktan yanaydı.
12-13 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ
Ancak bir süre oynamayan Nelsson'un değeri, yaz aylarına göre bir hayli düşmüştü. Devre arasında, 12-13 milyon euroya 'hayır' denilmeyecekti. Ne var ki üst üste gelen sakatlıklar ile plan bozuldu. Danimarkalı oyuncu, ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Üstelik değeri de yeniden yaz için konuşulan rakamlara yükseldi. Nelsson ile İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüpler ilgileniyor.
Ancak, önce Davinson Sanchez sonra da Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlanmasıyla savunmanın vazgeçilmezi olan Nelsson yeniden değer kazandı.
Sezon başında Sanchez'e formasını kaptıran Nelsson için yönetimin planı da devre arasında satmaktan yanaydı.
12-13 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ
Ancak bir süre oynamayan Nelsson'un değeri, yaz aylarına göre bir hayli düşmüştü. Devre arasında, 12-13 milyon euroya 'hayır' denilmeyecekti. Ne var ki üst üste gelen sakatlıklar ile plan bozuldu. Danimarkalı oyuncu, ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Üstelik değeri de yeniden yaz için konuşulan rakamlara yükseldi. Nelsson ile İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüpler ilgileniyor.