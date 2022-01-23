Victor Nelsson: 'Aptalca goller yiyoruz!'

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Trabzonspor'a son bölümde yedikleri gollerle 2-1 yenildikleri maç sonrası konuştu.



İşte Nelsson'un sözleri:



"Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda."





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