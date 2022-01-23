Victor Nelsson: "Aptalca goller yiyoruz!"

Galatasaraylı Victor Nelsson, Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson: 'Aptalca goller yiyoruz!'
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23 Ocak 2022 23:23
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Trabzonspor'a son bölümde yedikleri gollerle 2-1 yenildikleri maç sonrası konuştu.

İşte Nelsson'un sözleri:

"Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda."

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