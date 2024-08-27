Victor Nelsson'a milli davet!

Danimarka, Uluslar Ligi'nde İsviçre ve Sırbistan ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da yer aldı.
Öte yandan sarı kırmızılı takımın yeni transferi Elias Jelert, kadroda kendine yer bulamadı.
İŞTE DANİMARKA MİLLİ TAKIMI KADROSU
Açıklanan kadroda Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da yer aldı.
Öte yandan sarı kırmızılı takımın yeni transferi Elias Jelert, kadroda kendine yer bulamadı.
İŞTE DANİMARKA MİLLİ TAKIMI KADROSU
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