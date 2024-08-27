Victor Nelsson'a milli davet!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'na çağrıldı!

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Victor Nelsson'a milli davet!
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27 Ağustos 2024 11:18
Danimarka, Uluslar Ligi'nde İsviçre ve Sırbistan ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.

Açıklanan kadroda Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da yer aldı.

Öte yandan sarı kırmızılı takımın yeni transferi Elias Jelert, kadroda kendine yer bulamadı.

İŞTE DANİMARKA MİLLİ TAKIMI KADROSU


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