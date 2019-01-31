Victor Moses için Sarri eleştirisi!

'nin'den 18 aylığına kiraladığıiçin Nijeryalı eski futbolcu'dan yorum geldi.Lawal, Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'yi eleştirirken ''Her teknik direktörün kendine göre düşüncesi vardır. Moses ile sorunu neydi bilmiyoruz. Sarri yerine başka bir teknik direktör gelirse belki Moses'i geri çağırabilir.'' dedi.Moses'in Fenerbahçe'de kendini göstereceğini belirten Lawal, ''Fenerbahçe'de kendisine 2. şansı buldu ve Sarri'nin ne kadar büyük bir hata yaptığını gösterecektir. Fenerbahçe'de iyi oynarsa Chelsea'ye dönebilir.'' sözlerini kullandı.