Samsunspor A.Ş. Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, basketbol şubesinin faaliyetlerine devam ettiğini, ancak bu yıl lige katılmama kararı aldıklarını ifade etti.



"SÖZ KONUSU OLAMAZ"



Bilen, "Geçen gün yaaptığımız basın açıklamasında da defalarca belirtmemize rağmen hâlâ bir kesim, Samsunspor Basketbol Şubesi'nin kapatıldığını iddia etmektedir. Böyle bir durum asla söz konusu değildir. Samsunspor Kulübü Derneği'nin faaliyetlerinden biri de basketboldur. Basketbol şubesi faaliyetlerine devam etmektedir ve kapanması gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece bu yıl lige katılma hakkımızdan vazgeçtik. Bunu başka yerlere çekip, algı yaratmaya çalışmak doğru değildir," diye konuştu.



"DESTEĞİ BULAMADIK"



Başkan Yüksel Yıldırım'ın bugüne kadar maddi manevi her türlü fedakarlığı yaptığını vurgulayan Veysel Bilen, "Ancak basketbolun şehir tarafından benimsenip sahiplenmesi gerekiyordu. Bu sene basketbol şubesi bütçesi yıl başında 35 milyon liraydı. Kur artışları, enflasyon ve yabancı oyuncuların maliyetleri nedeniyle bütçeyi 55 milyon liraya çıkardık. Bugüne kadar 52,5 milyon lira harcandı ve ileriye dönük ödemeler de var. Bunun 45 milyon lirasını, dernek yönetimi Yüksel Başkanımızın önderliğinde finanse etti. Kalan bir kısmı sponsorlardan ve yayın gelirlerinden elde edildi; diğerleri ise dernek yönetim kurulu üyelerimizin kendi ceplerinden verdikleri paralardı. Mayıs ayından bu yana sponsor arayışına girdik ama maalesef yeterli desteği bulamadık. Bu nedenle, basketbol takımımızın bu yıl lige katılmama kararını yönetim kurulu olarak aldık.



Kaynak: Samsun Gazetesi





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