Verratti'nin yeni adresi belli oluyor

Transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan Paris Saint Germain'in orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin yeni takımı belli oluyor.



TRANSFER YAKIN



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar'ın Al Arabi takımı, Verratti ile önümüzdeki haftaya kadar sözleşme imzalamayı hedefliyor. İtalyan oyuncunun henüz başkent Doha'ya gitmediği ancak Katar kulübünün, yıldız futbolcunun seyahat planlamasını yapmasını beklediği belirtildi.



TRANSFER BEDELİ



Öte yandan PSG'nin bu transferden 45-50 milyon euro'luk gelir elde edeceği belirtildi.



PSG KARİYERİ



11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.



