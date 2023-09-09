Verratti'nin yeni adresi belli oluyor

İsmi bir dönem Galatasaray ile de anılan Marco Verratti, Paris Saint Germain'den Katar kulübü Al Arabi'ye transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Verratti'nin yeni adresi belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2023 17:33
Transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan Paris Saint Germain'in orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin yeni takımı belli oluyor.

TRANSFER YAKIN

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar'ın Al Arabi takımı, Verratti ile önümüzdeki haftaya kadar sözleşme imzalamayı hedefliyor. İtalyan oyuncunun henüz başkent Doha'ya gitmediği ancak Katar kulübünün, yıldız futbolcunun seyahat planlamasını yapmasını beklediği belirtildi.

TRANSFER BEDELİ 

Öte yandan PSG'nin bu transferden 45-50 milyon euro'luk gelir elde edeceği belirtildi. 

PSG KARİYERİ 

11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery