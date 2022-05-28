Verona'da Igor Tudor dönemi sona erdi!

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, Igor Tudor ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.



Öte yandan İtalyan teknik adama kulübe kattıkları için teşekkür edildi ve hayatının geri kalanında başarı dilendi.



Igor Tudor, bir dönem ligimizde Galatasaray ve Karabük'te de teknik direktörlük yapmıştı.





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