Vefa Küçük: 'Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u birleştirmek mümkün değil'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve başkan adayı Vefa Küçük, 9 Nisan'da yapılacak tarihi seçim öncesi Milliyet Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. 4 adaylı bir seçime hazırlandıklarını aktaran Vefa Küçük, "4 aday da kendinin yarışı önde bitireceğini söylüyor. Ben diğer adaylara göre daha avantajlıyım. İçlerinde en şanslı, en tecrübeli benim. 8 senedir bu görevdeyim, 32 senelik kulüp üyesiyim. Elbette bu bir seçimdir, her adayın kazanma şansı var" diye konuştu.8 yıllık tecrübesini vurgulayan Başkan Küçük, diğer adayların sadece ismen bilindiğini belirtti. Küçük, "Ben güçlü olduğumu çok iyi biliyorum. Hem üyeler beni tanıyor hem ben üyeleri tanıyorum. Diğer 3 aday kulübe fazla gelmeyen, toplantılara katılmayan adaylar. Bu bakımdan 3 adayın da dezavantajları var. Demokratik bir şekide süreç ilerliyor. Ümitliyiz, kulüpte divan kurulu başkanlığı seçimi ilk kez 4 adayla olacak. Son kararı sandık verecek" ifadelerini kullandı.Vefa Küçük, kolej, aidat ve üniversite konularında kendisine haksızlık yapıldığını savunup, "250 lira aidat konusunda, tüzüğün 22. maddesine göre yüzde 10 imzayı taşımalı. 125 imza var. 4 bin 500 katılım vardı, yüzde 10'u 450 eder zaten. Kolej konusunda da Erol Bilecik bana 3 gün sonra bu durumu bildirdi, önleme şansım olmadı. Üniversitede de başkanvekiliyim. Ben üniversitenin kapanmasına karşı gelen biriyim. Şimdi Medicana ile yapılan işbirliğinde 4 bin öğrencimiz var. Haksızlık yapılıyor, aleyhime kullanılıyor" dedi.3 Haziran 2018'deki tarihi başkanlık seçimindeki yönetimini ve o günkü tutumunu da paylaşan Vefa Küçük, "2018 seçimlerinden 4-5 ay önce Ali Koç ve ekibi benimle görüşmek istedi. Ben de Aziz Yıldırım'a bunu ilettim. İlk buluşmada, 'Aziz Yıldırım'a oy vereceğim' dedim. Nisan 2018'de bizim divan kurulu seçimimiz vardı. Ben Aziz Yıldırım'ın ve Ali Koç'un ortak adayıydım. Haziran ayındaki seçimi yönetmemde de mutabık kalındı. Benim kime oy vereceğim belliyken, ben o seçimi tarafsız ve eşit yönettim. Tüm kamuoyu da takdir etti" diye anlattı.Kulüpte oluşan kutuplaşmayı da değerlendiren Vefa Küçük, "2018 seçimlerinden önce Ali Başkan ile Aziz Başkan'ı bir araya getirmek istedim. Kürsüye davet ettim. Ali Koç geldi hemen. Aziz Yıldırım, orada mikrofon açıkken beni azarladı, çağırdığım için. Ben o gün başaramadım, azar yedim, küçük düştüm üstüne. 2021'deki seçimde kutuplaşma iyice ayyuka çıktı. O kongrede de bu durumun kulübe zarar verdiğini söyledim. Bayramda da görüşmelerini istedim ama olmadı. Artık birleştirmek mümkün değil. Bu durum kulübün sportif başarısını, ekonomik durumunu, amatör branşları her şeyi etkiliyor. Camianın hevesi kaçıyor. Camia bütün olsa dışarıdaki engelleri aşarız" yorumunu yaptı.Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'u devirmek için uğraştığını kaydeden Vefa Küçük şu ifadeleri kullandı: "Aziz Yıldırım geçmiş dönem benim yanımdayken neden şimdi başka adayın peşinde koşuyor, sebebi şu; Ali Koç'u devirmek için bir hareket içindeler. Vefa Küçük'ün olduğu yerde mevcut yönetime darbe olmaz. Ne olacaksa sandıkta olur. Beni alet edemedikleri için alet olmaya en uygun aday Uğur Dündar'dı. Aziz Yıldırım geçen sene de seçimden 2 gün önce kulübe el koymaya geldiğini söyledi, 'bu kulüp benim' dedi. Bu kadar kesin konuşan insan Ali Koç'un karşısında aday olamadı. Bugün aday olmaya cesareti olmayan eski başkan Ali Başkan için planlar yapıyor. Ali Başkan bugün seçime gitse yine aynı kişi aday olmayacak. Tamamen yıpratma politikası."8 yıllık görevi süresince her zaman doğrudan yana olduğunu kaydeden Vefa Küçük, "Ben hep demokrasiye inandım. Bizim görevimiz başkana dik durmak değildir, biz tavsiye makamıyız. Ama kamuoyu bunu hep yanlış yorumladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ta çift başlı bir durum vardı. Birbirlerini yalanlıyorlardı. Ben 8 senedir çalıştığım insanları hiç yalanlamadım, bir hata varsa hep yüzlerine söyledim. Etik olmadığı için asla böyle bir propaganda yapmadım. Ama bana tam tersi suçlamalar var. Bu suçlamalar beni yenmek için uydurulmuş basit cümleler. Ben görevimi tam yaptığıma inanıyorum" diye konuştuVefa Küçük, 1999 seçimlerinde kendisine yanlış yaptığını söylediği Uğur Dündar için bir kez daha net konuştu: "1999'da Aziz Yıldırım istifa etti ve yeniden bir seçim ortamı oldu. Kendisi benim ofisime gelerek beni başkanlığa teşvik etti. Ben de kendisine sordum yönetim listeme girmesi için. Seve seve kabul edeceğini söyledi. Seçime 3-4 gün kala irtibat kesildi. Karşı listeye gireceğini hiç düşünmüyordum. Ama seçim günü Aziz Yıldırım'ın listesindeydi. 15 gün önce de adaylığını bu seçim için açıkladı. Ben de 23 sene önceki yanlışlarını sıraladım. Yüz yüze gelmek istedim ekranlarda. 20 senedir kulübe uğramayan, toplantılara katılmayan Uğur Dündar aniden neden ortaya çıktı? Ben bunu sorgulamak zorundayım. Televizyonların üstadı Uğur Dündar, benimle televizyonlarda karşı karşıya gelemiyor.Uğur Dündar'ın kesin olarak Aziz Yıldırım'ın adayı olduğunu yineleyen Vefa Küçük, "Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın adayıdır. Kamufle ediyor. Uğur Dündar bu konuda da dürüst davranmıyor, ben bağımsız adayım diyor. Yalan söylüyor. Aziz Yıldırım'ın direktifiyle bölmeye geliyor. Mevcut başkan Ali Koç'u yıldırmaya geliyor. Birleştirici insanın Fenerbahçe'de saygın olması lazım. Ali Koç'la hiç evveliyatı yok. Bir tek 2 sene işte Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer aldı. Fenerbahçe'de çok sevilen bir insan olsaydı, Aziz Yıldırım'ın 20 senelik iktidarında 2 sene değil, daha çok çalışırdı. Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'la beraber Ali Koç'un karşısına tavır almak için ortaya çıktı. Kazanacağını sanmıyorum" dedi.