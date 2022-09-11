Vedat Muriqi'in golü, Real Madrid'i durduramadı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, evinde Mallorca'yı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi'in golü, Real Madrid'i durduramadı
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11 Eylül 2022 16:59
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 kazanmayı bildi. Yıldız golcüsü Karim Benzema'dan yoksun çıktığı maçta Real Madrid'in golleri; 45+3'de Fede Valverde, 72'de Vinicius Junior, 89'da Rodrygo ve 90+3'de Antonio Rüdiger'den geldi. Mallorca'nın tek golü 35. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den geldi.

Bu sonuçla beraber lige 5'de 5 ile başlayan Real Madrid puanını 15'e yükseltirken, Mallorca 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşırken, Mallorca kendi evinde Almeria'yı konuk edecek.

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