Vedat Muriqi'in golü, Real Madrid'i durduramadı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.



Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 kazanmayı bildi. Yıldız golcüsü Karim Benzema'dan yoksun çıktığı maçta Real Madrid'in golleri; 45+3'de Fede Valverde, 72'de Vinicius Junior, 89'da Rodrygo ve 90+3'de Antonio Rüdiger'den geldi. Mallorca'nın tek golü 35. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den geldi.



Bu sonuçla beraber lige 5'de 5 ile başlayan Real Madrid puanını 15'e yükseltirken, Mallorca 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşırken, Mallorca kendi evinde Almeria'yı konuk edecek.





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