Vedat Muriqi'in golü Mallorca'ya yetmedi

İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Mallorca, sahasında Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vedat Muriqi'in golü Mallorca'ya yetmedi
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11 Şubat 2025 00:59
İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Mallorca, Osasuna'yı konuk etti. Mallarca Son Moix Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere bitti.

Mallorca'nın golünü 81'de penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Osasuna'nın tek golünü ise 90+4'te Enzo Boyomo attı.

Bu karşılaşmanın ardından her iki takımda puanını 31'e yükseltti.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Las Palmas'ı konuk edecek. Osasuna, Real Madrid'i ağırlayacak.

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