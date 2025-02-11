Vedat Muriqi'in golü Mallorca'ya yetmedi

İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Mallorca, Osasuna'yı konuk etti. Mallarca Son Moix Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere bitti.



Mallorca'nın golünü 81'de penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Osasuna'nın tek golünü ise 90+4'te Enzo Boyomo attı.



Bu karşılaşmanın ardından her iki takımda puanını 31'e yükseltti.



İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Las Palmas'ı konuk edecek. Osasuna, Real Madrid'i ağırlayacak.