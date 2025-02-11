Vedat Muriqi'in golü Mallorca'ya yetmedi

İspanya La Liga'nın 23. hafta maçında Mallorca, Osasuna'yı konuk etti. Mallarca Son Moix Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere bitti.
Mallorca'nın golünü 81'de penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Osasuna'nın tek golünü ise 90+4'te Enzo Boyomo attı.
Bu karşılaşmanın ardından her iki takımda puanını 31'e yükseltti.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Las Palmas'ı konuk edecek. Osasuna, Real Madrid'i ağırlayacak.
Mallorca'nın golünü 81'de penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Osasuna'nın tek golünü ise 90+4'te Enzo Boyomo attı.
Bu karşılaşmanın ardından her iki takımda puanını 31'e yükseltti.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Las Palmas'ı konuk edecek. Osasuna, Real Madrid'i ağırlayacak.
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