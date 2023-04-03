Brooklyn Nets koçu Jacque Vaughn, gelişmekte olan yıldızı Mikal Bridges'in daha da iyiye gidebileceğini söyledi.



Bridges, Nets'in dün gece Utah Jazz'i 111-110 yendiği maçta 30 sayı ve 7 ribauntla oynayarak, ekibinin Doğu Konferansı'nda playoffları garantilemesine bir adım daha yaklaşmasına yardımcı olmuştu.



Vaughn, son dönemde formunun zirvesine çıkan Bridges için şu açıklamalarda bulundu:



"Mikal bir oyuncu olarak gelişti mi? Evet. Sahanın her iki ucunda da mı? Evet. Daha iyiye gidebilir mi? Evet. Daha önce yaptığından daha fazlasını yaptığı bazı şeyler var, bu da gelişme anlamına geliyor. Gelişimini görmeye devam etmek istiyoruz. Ne kadar ilerleme kaydettiğinden emin değilim; ama daha iyiye gidebilir ve gitti de."



Bridges, Nets formasıyla çıktığı 23 maçta 27.6 sayı, 4.7 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.





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