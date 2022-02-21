VAR uyardı, Göztepe penaltı kazandı!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadelenin 66. dakikasında sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı.
Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu.
VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi.
Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır
Mücadelenin 66. dakikasında sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı.
Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu.
VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi.
Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır