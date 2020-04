Vanessa Bryant: "Kobe'nin Hall of Fame'e girişi, NBA kariyerinin zirvesi"

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, Kobe'nin Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e seçilmesinin "NBA kariyerinin zirvesi" olduğunu söyledi.



ESPN'den Rece Davis ile FaceTime aracılığıyla kızı Natalia ile birlikte konuşan Vanessa Bryant, şu açıklamaları yaptı:



"Bu inanılmaz bir başarı ve onur, ve onunla gurur duyuyoruz. Tabii ki, kutlamak için bizimle birlikte olmasını dilerdik. Ama bu, kesinlikle NBA kariyerinin zirvesi ve bir sporcu olarak sahip olduğu her başarı, burada olmak için bir basamaktı. Onunla inanılmaz gurur duyuyoruz. Ve muhtemelen 2020 Hall of Fame sınıfının bir parçası olacağını bilmekte biraz teselli var."



Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Gianna'nın oynayacağı bir basketbol turnuvasına uçarken, 26 Ocak'ta Kaliforniya, Calabasas'ta bir helikopter kazasında hayatını kaybeden dokuz kişi arasındaydı.



Vanessa ve Kobe, 19 yıldır evliydi. Dört kızları vardı: Natalia 17 yaşında, Bianka 3 yaşında ve Capri ise 9 aylık.



BUSS DA KOBE'Yİ ANDI



Lakers sahibi Jeanie Buss da, yaptığı açıklamada Kobe için şunları söyledi:



"Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers için ne anlama geldiğini tam olarak tanımlayabilecek bir kelime yok. Kobe sadece kendini kanıtlanmış bir winner ve bir şampiyon değildi, basketbol oyununa sahip olduğu her şeyi veren biriydi. Rekabet gücü, çalışma ahlakı ve güdüleri eşsizdi. Bu nitelikler Kobe'nin bizi beş şampiyonluğa taşımasına yardımcı oldu ve şimdi onu, oyunu oynamış en iyiler arasında kutlanacağı Hall of Fame'e getirdi. Daha çok hakeden biri yok."



Kobe, NBA'e 1996'da liseden gitmiş ve ölümü, tüm dünyada yasa sebep olmuştu.