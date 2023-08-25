Los Angeles Lakers, Kobe Bryant'ın efsanevi kariyeri boyunca giydiği forma numaralarını temsil eden tarihin yer aldığı 8 Şubat 2024'te, ikonik oyuncunun heykelinin açılışını yapacağını resmi olarak duyurdu.



Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, gelişmeyi duyurduğu videoda şu ifadeleri kullandı:



"Herkese selam. Bildiğiniz gibi Kobe, 20 yıllık NBA kariyerinin tamamını Los Angeles Lakers'ta oynadı. Şehre gelip Lakers organizasyonuna katıldığından beri burada, Melekler Şehri'nde oynarken kendini evindeymiş gibi hissetti. Lakers, kızlarım ve kendim adına, Los Angeles'ın tam merkezinde, 'Kobe'nin İnşa Ettiği Ev' olarak bilinen yerin önünde onun mirasını sonsuza dek kutlayacak bir heykelin açılışını yapacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Orada görüşmek dileğiyle."



Lakers'a göre Kobe Bryant, beklenen heykelinin ilk planlamasında yer almıştı. Heykel, efsane oyuncunun mirasını onurlandırmak için yapılacak bir dizi anma töreninin ilki olacak.



En son 2015-16 NBA sezonunda forma giymiş olan Kobe, Ocak 2020'de 41 yaşındayken aralarında genç kızı Gianna'nın da bulunduğu sekiz kişiyle birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.



