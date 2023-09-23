Vanaken: "Beşiktaş'ın golü iptal edilmeliydi!"

Club Brugge forması giyen Hans Vanaken, Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların golünden önce kendisine faul yapıldığını söyledi. Vanaken, bu nedenle Cenk Tosun'un golünün iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Vanaken: 'Beşiktaş'ın golü iptal edilmeliydi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 10:18
Son güncelleme 23 Eylül 2023 10:21
Club Brugge forması giyen Hans Vanaken, Konferans Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

Vanaken, Beşiktaş'ın golünden önce kendisine faul yapıldığını ve golün iptal edilebileceğini söyledi.

Hans Vanaken, açıklamasında, "Bilinçli olduğunu söylemiyorum ama tam yüzüme darbe geldi. Kan durup dururken akmıyor, değil mi? Bence Beşiktaş'ın golü iptal edilebilirdi. Eğer iptal edilse maçı kazanırdık. Beşiktaş'ın o gol dışında tek bir şansı bile yoktu. Harika oynadık ve rahatlıkla üç ya da dört gol atabilirdik." dedi.

Beşiktaş, Club Brugge ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1'lik eşitlikle dönmüştü. Belçika temsilcisi 77. dakikada Vanaken ile öne geçerken, Beşiktaş'ın golünü 88. dakikada Cenk Tosun attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery