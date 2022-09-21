Van Gaal'den Weghorst itirafı

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, öğrencisi Wout Weghorst'a Beşiktaş'a transferi sırasında tavsiyeler verdiğini söyledi.



Düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada kadrosundaki oyuncuların sürekli oynamasından yana olduğunu belirterek, "Takımımdaki oyuncularıma transfer olurken tavsiyeler verdiğim doğrudur. Weghorst, De Ligt, Cillesen transfer yaptı. Her biriyle yaptığım konuşmaları aynı şekilde bitirdim. 'Kararını kendin vermelisin'" sözlerini kullandı.



Van Gaal, transfer piyasasında sürekli adı geçen ancak kulüplerinde kalan De Jong ve Depay ile ilgili ise, "Her ikisinin de sürekli oynamasından yanayım, düzenli oynamazlarda mutlu değilim" diye konuştu.





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