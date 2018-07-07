Van der Vaart: ''Janssen başka takımda oynamalı''

Hollandalı futbolcu Rafael Van der Vaart, bonservisi Tottenham'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Vincent Janssen'e tavsiyelerde bulundu.Hollanda basınına konuşan Van der Vaart, 24 yaşındaki futbolcunun Tottenham'dan ayrılıp başka bir takımda oynaması gerektiğini söyledi.Janssen'e 'ayrıl' tavsiyesi veren tecrübeli futbolcu, ''Bu yaştaki bir futbolcunun oynaması gerekiyor. Tottenham'dan ayrılması onun için daha iyi olacaktır. Rahatlıkla başka bir kulüp bulabilir.'' diye konuştu.