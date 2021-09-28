Van der Vaart: 'Beşiktaş'ın golü verilmedi'

Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi Hollanda'da yorumlayan Van der Vaart, iptal edilen golde kararın doğru olmadığını söyledi.
Pozisyonda faul olmadığını söyleyen Hollandalı eski futbolcu, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakem ne gördü bilmiyorum ama daha şut çekilmeden düdük çaldı, normalde pozisyonun bitmesini beklemek lazım. Dürüst olmak gerekirse, pozisyonda faul göremedim." dedi.
Pozisyonda faul olmadığını söyleyen Hollandalı eski futbolcu, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakem ne gördü bilmiyorum ama daha şut çekilmeden düdük çaldı, normalde pozisyonun bitmesini beklemek lazım. Dürüst olmak gerekirse, pozisyonda faul göremedim." dedi.