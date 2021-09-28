Van der Vaart: "Beşiktaş'ın golü verilmedi"

Van der Vaart, Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu maçta faul gerekçesiyle iptal edilen pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Van der Vaart: 'Beşiktaş'ın golü verilmedi'
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28 Eylül 2021 23:24
Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi Hollanda'da yorumlayan Van der Vaart, iptal edilen golde kararın doğru olmadığını söyledi.

Pozisyonda faul olmadığını söyleyen Hollandalı eski futbolcu, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakem ne gördü bilmiyorum ama daha şut çekilmeden düdük çaldı, normalde pozisyonun bitmesini beklemek lazım. Dürüst olmak gerekirse, pozisyonda faul göremedim." dedi.


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