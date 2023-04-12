Van CHP milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Van milletvekili aday listesi

CHP Van milletvekili adayları 2023 açıklandı. Van CHP milletvekilleri aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. CHP, ortak liste kararı dolayısıyla DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimlere de pek çok ilde yer verdi. CHP Van milletvekili adayları kim oldu? İşte 2023 CHP Van milletvekili adayları isim listesi...

Abone Ol
Van CHP milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Van milletvekili aday listesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2023 14:06
CHP Van milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Van CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Van Milletvekili adayları…
2023 CHP Van milletvekili adayları listesi


1. Seracettin Bedirhanoğlu

2. Ercan Çiçek

3. Yılmaz Kılıç

4. Burak Çıtak

5. Aslı Arvas

6. Cafer Gürsel

7. Meral Ayhan

8. Aziz Örek

CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

Van milletvekili sayısı 2023

28. dönem Van milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Van 8 milletvekili çıkaracak.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."



Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery