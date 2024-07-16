Van Bronckhorst'un yeni hücum planı belli oldu

Beşiktaş'ın hücum gücü yeni transferlerle iyice arttı. Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturmak isteyen siyah-beyazlıların ofans iskeleti iki transferle birlikte üst seviyeye çıktı.
Öz kaynaktan çıkan ve adını hemen duyuran Semih Kılıçsoy'a geride kalan sezonun devre arasında genç yetenek Ernest Muçi eklendi. Yaz penceresinde de iki tecrübeli yıldız genç hücum hattına eklendi.
Önce Benfica'dan ayrılan çok yönlü 10 numara Rafa Silva transfer edildi. Ardından da Lazio'nun süper golcüsü Ciro Immobile alındı.
A PLAN DÖRT İSİM ÜZERİNDE
Giovanni van Bronckhorst'un A planını bu dört oyuncu üzerinden kuracak. Semih ve Muçi'nin kanat forvet, Silva'nın forvet arkası ve İmmobile'nin santrfor olduğu kurgu üzerinde durulacak.
RASHICA SAĞ BEKE
Siyah beyazlıların yedek kulübesinde de önemli hücum oyuncuları bulunuyor.
Santrforda Aboubakar ve Muleka var. Van Bronckhorst, geri dönüşlerdeki çabukluğunu ve hücuma çıkışını değerlendirmek istediği Rashica'yı sağ bekte denedi.
Öz kaynaktan çıkan ve adını hemen duyuran Semih Kılıçsoy'a geride kalan sezonun devre arasında genç yetenek Ernest Muçi eklendi. Yaz penceresinde de iki tecrübeli yıldız genç hücum hattına eklendi.
Önce Benfica'dan ayrılan çok yönlü 10 numara Rafa Silva transfer edildi. Ardından da Lazio'nun süper golcüsü Ciro Immobile alındı.
A PLAN DÖRT İSİM ÜZERİNDE
Giovanni van Bronckhorst'un A planını bu dört oyuncu üzerinden kuracak. Semih ve Muçi'nin kanat forvet, Silva'nın forvet arkası ve İmmobile'nin santrfor olduğu kurgu üzerinde durulacak.
RASHICA SAĞ BEKE
Siyah beyazlıların yedek kulübesinde de önemli hücum oyuncuları bulunuyor.
Santrforda Aboubakar ve Muleka var. Van Bronckhorst, geri dönüşlerdeki çabukluğunu ve hücuma çıkışını değerlendirmek istediği Rashica'yı sağ bekte denedi.
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