Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva'yı Lyon maçına benzer şekilde serbest oyuncu rolünde kullanmayı planlıyor.
Rafa Silva'nın kanatlarda sahaya çıkacak oyuncuları, Galatasaray savunmasının arkasına atacağı toplarla pozisyona sokacağı çalışmalar da gerçekleştirildi.
PERFORMANSI
Süper Lig'de 8 maça çıkan Rafa, 3 gol attı.
Rafa Silva'nın kanatlarda sahaya çıkacak oyuncuları, Galatasaray savunmasının arkasına atacağı toplarla pozisyona sokacağı çalışmalar da gerçekleştirildi.
PERFORMANSI
Süper Lig'de 8 maça çıkan Rafa, 3 gol attı.