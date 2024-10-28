Van Bronckhorst'un Rafa Silva planı belli oldu!

Rafa Silva, derbide serbest oyuncu rolünde oynayarak Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatmayı deneyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Van Bronckhorst'un Rafa Silva planı belli oldu!
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28 Ekim 2024 10:09
Son güncelleme 28 Ekim 2024 11:04
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva'yı Lyon maçına benzer şekilde serbest oyuncu rolünde kullanmayı planlıyor.

Rafa Silva'nın kanatlarda sahaya çıkacak oyuncuları, Galatasaray savunmasının arkasına atacağı toplarla pozisyona sokacağı çalışmalar da gerçekleştirildi.

PERFORMANSI

Süper Lig'de 8 maça çıkan Rafa, 3 gol attı.
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