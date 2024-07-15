Van Bronckhorst'tan transfer talebi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yapılacak stoper transferinin sol ayaklı olmasını istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'tan transfer talebi!
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15 Temmuz 2024 12:05
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transferinin ardından savunmasına bir takviye daha yapmak istiyor.

STOPER İÇİN ÖZEL TALEP

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, stoper transferi için yönetime talepte bulundu.

Hollandalı teknik adam, Paulista'nın ardından yapılacak stoper transferinin sol ayaklı olmasını istiyor.

ÖNCE AYRILIK OLACAK

Beşiktaş'ın stoper transferi konusunda takımdaki yabancı futbolcuların ayrılıkları sonrası hareket etmesi bekleniyor.

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