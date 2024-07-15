Van Bronckhorst'tan transfer talebi!

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transferinin ardından savunmasına bir takviye daha yapmak istiyor.
STOPER İÇİN ÖZEL TALEP
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, stoper transferi için yönetime talepte bulundu.
Hollandalı teknik adam, Paulista'nın ardından yapılacak stoper transferinin sol ayaklı olmasını istiyor.
ÖNCE AYRILIK OLACAK
Beşiktaş'ın stoper transferi konusunda takımdaki yabancı futbolcuların ayrılıkları sonrası hareket etmesi bekleniyor.
STOPER İÇİN ÖZEL TALEP
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, stoper transferi için yönetime talepte bulundu.
Hollandalı teknik adam, Paulista'nın ardından yapılacak stoper transferinin sol ayaklı olmasını istiyor.
ÖNCE AYRILIK OLACAK
Beşiktaş'ın stoper transferi konusunda takımdaki yabancı futbolcuların ayrılıkları sonrası hareket etmesi bekleniyor.