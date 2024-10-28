Van Bronckhorst'tan Arda Kardeşler'e tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Davinson ile girdiği mücadele sonrası Rafa'nın yerde kaldığı pozisyon için faul verilmemesine büyük tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Van Bronckhorst'tan Arda Kardeşler'e tepki
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28 Ekim 2024 20:38
Son güncelleme 28 Ekim 2024 20:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Maçın ilk dakikalarında Immobile, Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. İtalyan oyuncu, Davinson'un kendisine dirsek attığını öne sürdü.

22. dakikada Davinson Sanchez'in Joao Mario'ya faulü sonrası siyah-beyazlılar kart bekledi ancak Arda Kardeşler, oyunun serbest vuruşla başlamasını istedi.

30. dakikada Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Rafa Silva, Davinson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Van Bronckhorst, bu pozisyonda faul verilmemesinin ardından yedek kulübesindeki yerinden kalktı ve öfkeyle itirazda bulundu.

Rafa Silva, uzun süre yerden kalkamadıktan sonra sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna döndü.

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