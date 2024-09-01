Van Bronckhorst: 'Galibiyetle kapatalım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor maçı öğrencileriyle bir konuşma yaptı ve milli araya galibiyetle gitmek istediklerini söyledi.
Hollandalı teknik adam, Sivasspor maçından galibiyet beklediğini ifade etti, "Yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamıştık, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sezonun ilk bölümünü Sivas karşılaşmasıyla noktalayacağız. Milli araya mutlu girmek için evimizde oynayacağımız bu maçı da kazanmalıyız" dedi.
ARA ÖNCESİ SON SINAV
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günüSivasspor'u konuk edecek. Yeni sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan, Süper Lig'de 2'de 2 yaparken, Lugano'yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Kartal, milli ara öncesi son sınavına Sivasspor karşısında çıkacak.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlı takım müsabakadan galibiyetle ayrılarak yeni sezonun ilk periyodunu mutlu bitirmenin hesaplarını yapıyor. Hollandalı teknik adam, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Sivasspor maçından 3 puan beklediğini söyledi.
Tüpraş Stadı'nda 4 gün sonra bir kez daha taraftarlarla buluşacaklarının altını çizen Van Bronckhorst'un, "Yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak çok başarılı bir başlangıç yapmıştık, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Şimdiye kadar oynadığımız 5 maçta da iyi performans sergiledik. Lugano maçında ise takım halinde çok başarılıydık. Hem savunmada hem de hücumda çok iyi işler yaptık. Sezonun ilk bölümünü Sivasspor maçıyla noktalayacağız. Milli araya mutlu girmek için bu maçı da mutlaka kazanmalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Hollandalı teknik adam, Sivasspor maçından galibiyet beklediğini ifade etti, "Yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamıştık, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sezonun ilk bölümünü Sivas karşılaşmasıyla noktalayacağız. Milli araya mutlu girmek için evimizde oynayacağımız bu maçı da kazanmalıyız" dedi.
ARA ÖNCESİ SON SINAV
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günüSivasspor'u konuk edecek. Yeni sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan, Süper Lig'de 2'de 2 yaparken, Lugano'yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Kartal, milli ara öncesi son sınavına Sivasspor karşısında çıkacak.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlı takım müsabakadan galibiyetle ayrılarak yeni sezonun ilk periyodunu mutlu bitirmenin hesaplarını yapıyor. Hollandalı teknik adam, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Sivasspor maçından 3 puan beklediğini söyledi.
Tüpraş Stadı'nda 4 gün sonra bir kez daha taraftarlarla buluşacaklarının altını çizen Van Bronckhorst'un, "Yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak çok başarılı bir başlangıç yapmıştık, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Şimdiye kadar oynadığımız 5 maçta da iyi performans sergiledik. Lugano maçında ise takım halinde çok başarılıydık. Hem savunmada hem de hücumda çok iyi işler yaptık. Sezonun ilk bölümünü Sivasspor maçıyla noktalayacağız. Milli araya mutlu girmek için bu maçı da mutlaka kazanmalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.