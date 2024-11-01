Van Bronchorst, Semih Kılıçsoy konusunda kararsız

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Kosovalı yıldız Milot Rashica'nın ilk 11'e dönmesiyle birlikte Giovanni van Bronckhorts'un hem ilk 11'de değişiklik yapması hem de saha içindeki dizilişin değişmesi bekleniyor.
RAFA SİLVA ORTA SAHAYA
Sakatlığı atlatan Rashica'nın 11'deki yerini alması bekleniyor. Böylece Rafa Silva gerçek yeri olan merkez orta sahaya dönmüş olacak.
JOAO MARIO KULÜBEYE
Kanatta oynamak istemediğini teknik ekibe iletin Joao Mario'nun ise maça kulübede başlaması bekleniyor.
GIO, SEMİH KONUSUNDA KARARSIZ
Hollandalı teknik direktör, Semih Kılıçsoy konusunda ise kararsız. Genç oyuncunun sonradan hamle ismi olarak oyuna dahil edilmesi planlar arasında yer alıyor.
RAFA SİLVA ORTA SAHAYA
Sakatlığı atlatan Rashica'nın 11'deki yerini alması bekleniyor. Böylece Rafa Silva gerçek yeri olan merkez orta sahaya dönmüş olacak.
JOAO MARIO KULÜBEYE
Kanatta oynamak istemediğini teknik ekibe iletin Joao Mario'nun ise maça kulübede başlaması bekleniyor.
GIO, SEMİH KONUSUNDA KARARSIZ
Hollandalı teknik direktör, Semih Kılıçsoy konusunda ise kararsız. Genç oyuncunun sonradan hamle ismi olarak oyuna dahil edilmesi planlar arasında yer alıyor.