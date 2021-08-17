Van Aanholt, Galatasaray'a çabuk ısındı

Galatasaray'ın yeni sol beki Patrick van Aanholt yüksek futbol bilgisiyle beğenileri toplamaya devam ediyor.



Sezon başında Crystal Palace'tan transfer edilen Hollandalı futbolcu Giresunspor karşısında da aklını konuşturdu.



Savunmada yerini kaybetmeyen, hatasız oynamaya çalışan 30 yaşındaki futbolcu hücumda da etkiliydi. Sürekli bindirmeleriyle dikkat çekti. Alex Moreno ve Alioski ile birlikte sol bek listesinden tercih edilen Aanholt, ilerleyen hafatalarda daha iyi olacağının sinyallerini verdi.



AANHOLT'UN RAKAMLARI:



Dakika: 90

Topu ayakla uzaklaştırma: 1

Pas arası: 3

Top Çalma: 2

Kazanılan ikili mücadele: 8 (5)

Kazanılan hava topu mücadelesi: 2 (1)

Top kaybı: 17

Yapılan faul: 2

Ofsayt: 1

Dokunuşlar: 81

İsabetli pas: 37/47 (79%)

Orta (İsabetli): 3 (0)

Uzun top (İsabetli): 1 (0)

İsabetli şut: 0

Kaleyi bulmayan şut: 1

Top sürme girişimleri (başarılı): 4 (1)

Kaçan büyük fırsat: 1



