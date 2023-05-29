Valilikten, Galatasaray'a yasak!

Spor Toto Süper Lig'de büyük bir mücadeleye sahne olan şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi.
Galatasaray salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek ve sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaya kilitlenirken bu durum yönetimi de harekete geçirmiş, şampiyonluk maçı için Nef Stadı'nın önüne dev ekran koyulması planlanmıştı.
Ancak valilikten Galatasaray'ın bu talebine ret cevabı geldi. İstanbul'da salı günü 3 maçın olması, şampiyonluk durumunda İstanbul'un birçok noktasındaki kutlamalar dikkate alınarak böyle bir karar alındığı belirtildi.
Geçmişte kazanılan şampiyonluklar sonrası taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidip takımla bir araya gelmesi gelenek haline gelmişti. Bu kez taraftarların tesislere girmesine izin verilmeyecek. Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray'da çimlerin bozulmasının önüne geçilmiş olacak.
Galatasaray salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek ve sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaya kilitlenirken bu durum yönetimi de harekete geçirmiş, şampiyonluk maçı için Nef Stadı'nın önüne dev ekran koyulması planlanmıştı.
Ancak valilikten Galatasaray'ın bu talebine ret cevabı geldi. İstanbul'da salı günü 3 maçın olması, şampiyonluk durumunda İstanbul'un birçok noktasındaki kutlamalar dikkate alınarak böyle bir karar alındığı belirtildi.
Geçmişte kazanılan şampiyonluklar sonrası taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidip takımla bir araya gelmesi gelenek haline gelmişti. Bu kez taraftarların tesislere girmesine izin verilmeyecek. Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray'da çimlerin bozulmasının önüne geçilmiş olacak.