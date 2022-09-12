Valerien Ismael, kırmızı kart gördü

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael, kırmızı kart gördü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2022 20:49
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Deniz Türüç, Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı.

Bu faule itiraz eden Ismael, önce sarı kart gördü. İtirazlarına devam eden Fransız teknik adam kırmızı kartla cezalandırıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ