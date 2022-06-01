Valerien Ismael için başarının anahtarı disiplin

Beşiktaş'a gelir gelmez hem kalan maçları kurtarmak hem de sistemini en kısa sürede oturtmak için kolları sıvayan Fransız teknik adam, tatile çıkmadan önce yönetimle de yeni sezon planlaması hakkında konuştu. Ismael'in,vedışındaasla taviz vermeyeceğini söylediği öğrenildi.siyah-beyazlı teknik adamın,dediği bildirildi.