"RAKİBİ HATAYA ZORLAYACAĞIZ"

"SAVUNMA OYUNCULARI ÖNEMLİ"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik patronu, mücadele öncesinde rakiplerini analiz etti. Ismael, futbolcularıyla toplantılar yaptı ve dikkati çeken sözler söyledi.Fransız çalıştırıcı, özellikle golcüleri Jackson Muleka, Wout Weghorts, Cenk Tosun ve Kevin N'Koudou'yla özel olarak görüşerek, planını en ince ayrıntısına kadar oyuncularına ezberletti. Ismael, ileri uç oyuncularından karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte Başakşehir'in savunma hattına şok pres uygulamalarını istedi. Rakibi hataya zorlayarak ilk 20 dakikada gol bulmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, orta sahada görev yapacak olan futbolculardan da bu prese destek vermelerini talep etti. Rakibi yarı sahaya hapsetmelerinin önemine vurgu yapan Ismael, savunma oyuncularını da arkaya adam kaçırmamaları konusunda uyardı.Taraftarın da desteğiyle maçı lehlerine çevireceklerini belirten Ismael'in, "" dediği öğrenildi.