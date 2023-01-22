Valentin Rosier'e kırmızı kart! İşte sebebi

Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelenin son anlarında Valentin Rosier kırmızı kart gördü.Rosier, Kayserispor duran top pozisyonu sonrasında Emrah Başsan ile tartıştı. Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu, Emrah Başsan'a cinsel organını işaret etti. Maçın hakemi Mete Kalkavan, derhal kırmızı kartını çıkardı. Hakem Kalkavan, Beşiktaşlı futbolcuların ne olduğunu sorması üzerine Rosier'in Emrah Başsan'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi.Valentin Rosier ise Kayserisporlu futbolcunun kendine dirsek attığını belirterek itiraz etti.