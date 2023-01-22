Valentin Rosier'e kırmızı kart! İşte sebebi

Valentin Rosier, Kayserispor maçının 90+4. dakikasında cinsel organını işaret ettiği için kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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Valentin Rosier'e kırmızı kart! İşte sebebi
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22 Ocak 2023 18:10
Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelenin son anlarında Valentin Rosier kırmızı kart gördü.

Rosier, Kayserispor duran top pozisyonu sonrasında Emrah Başsan ile tartıştı. Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu, Emrah Başsan'a cinsel organını işaret etti. Maçın hakemi Mete Kalkavan, derhal kırmızı kartını çıkardı. Hakem Kalkavan, Beşiktaşlı futbolcuların ne olduğunu sorması üzerine Rosier'in Emrah Başsan'a cinsel organını işaret ettiğini gösterdi.

Valentin Rosier ise Kayserisporlu futbolcunun kendine dirsek attığını belirterek itiraz etti.





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