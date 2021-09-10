Valencia ve Muslera'nın kapışmasını Uruguay kazandı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde Uruguay, Ekvador'u sahasında 1-0 mağlup ederken Galatasaraylı Fernando Muslera ve Fenerbahçeli Enner Valencia sahadaydı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Valencia ve Muslera'nın kapışmasını Uruguay kazandı
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10 Eylül 2021 08:05
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Campeon del Siglo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Uruguay 1-0 kazanırken Galatasaraylı Muslera ve Ekvadorlu Enner Valencia sahadaydı.

Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Rodrigo Pereiro kaydetti. Galatasaraylı Fernando Muslera Uruguay'da 90 dakika sahada kalırken, Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia 84'te oyuna dahil oldu.

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme grubunda ise Uruguay 15 puanla üçüncü sıraya yükselirken Ekvador ise 13 puanda kaldı.


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