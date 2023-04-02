Valencia sessizliğini bozmak istiyor

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, Beşiktaş karşısında gol atarak bu sezon derbilerde ilk kez gol sevinci yaşamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valencia sessizliğini bozmak istiyor
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02 Nisan 2023 10:37
25 golle Süper Lig'de krallığa koşan, son 5 maçta 10 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, bu sezon derbilerdeki sessizliğini Beşiktaş'a karşı bozmak istiyor…

Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve menüsküs teşhisi konan Ekvadorlu yıldız, dönüşü için 3-4 haftalık bir süre verilirken herkesi şaşırttı. Valencia, Beşiktaş'a karşı oynayıp hem gol serisine devam etmek hem de bu sezon büyük maçlarda ilk kez sevinmek istiyor.

Tecrübeli oyuncu ilk yarıda Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş'a karşı skor üretememişti.

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