Valencia sessizliğini bozmak istiyor

25 golle Süper Lig'de krallığa koşan, son 5 maçta 10 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, bu sezon derbilerdeki sessizliğini Beşiktaş'a karşı bozmak istiyor…



Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve menüsküs teşhisi konan Ekvadorlu yıldız, dönüşü için 3-4 haftalık bir süre verilirken herkesi şaşırttı. Valencia, Beşiktaş'a karşı oynayıp hem gol serisine devam etmek hem de bu sezon büyük maçlarda ilk kez sevinmek istiyor.



Tecrübeli oyuncu ilk yarıda Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş'a karşı skor üretememişti.





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