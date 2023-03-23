Valencia, krallıkta rakipsiz

Süper Lig'de 25 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, krallık yarışında en yakın rakiplerinin 10 gol önünde yer alıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Valencia, krallıkta rakipsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2023 13:35
Fenerbahçe takım olarak hücum istatistiklerinde zirvedeki yerini korurken, krallık yarışında da Enner Valencia tam anlamıyla tozu dumana katmış durumda.

Ekvadorlu yıldız, ligde 21 mücadelede rakip fileleri tam 25 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun en yakın rakibi, 15'er golü bulunan Fatih Karagümrük'ün iki yıldızı Mbaye Diagne ve Fabio Borini.

Valencia ayrıca, maç başına 1.19 gol ortalamasıyla Süper Lig'de yakın zamanda benzeri görülmemiş bir istatistiğe sahip.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery