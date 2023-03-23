Valencia, krallıkta rakipsiz

Fenerbahçe takım olarak hücum istatistiklerinde zirvedeki yerini korurken, krallık yarışında da Enner Valencia tam anlamıyla tozu dumana katmış durumda.



Ekvadorlu yıldız, ligde 21 mücadelede rakip fileleri tam 25 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun en yakın rakibi, 15'er golü bulunan Fatih Karagümrük'ün iki yıldızı Mbaye Diagne ve Fabio Borini.



Valencia ayrıca, maç başına 1.19 gol ortalamasıyla Süper Lig'de yakın zamanda benzeri görülmemiş bir istatistiğe sahip.





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