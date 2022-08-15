'Valencia, gol krallığına aday'

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Enner Valencia için dikkat çeken bir yorum geldi.



Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ekvadorlu futbolcu için "Enner Valencia, sakatlık falan yaşamazsa benim için gol krallığının 1 numaralı adayı. Fenerbahçe forvet arıyor ancak olağanüstü bir oyuncu almıyorsanız eğer öncelik olmamalı." yorumunu yaptı.



Ayrıca Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için ise "Jorge Jesus, tam buranın Türkiye'nin teknik direktörü." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ