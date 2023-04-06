Valencia'dan penaltılarda dikkat çeken rakam

26 golle Süper Lig'de krallıkta ilk sırada yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia, Avrupa'da penaltı noktasından en fazla ağları sarsan isim konumunda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valencia'dan penaltılarda dikkat çeken rakam
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06 Nisan 2023 12:48
Her Jorge Jesus takımı gibi Fenerbahçe de hücumda bu sezon özel bir performans sergiliyor.

Sarı-lacivertliler rakip ceza alanına çok fazla adamla giriyor ve çok hareketli oldukları için penaltı kazanma sayısı da yüksek. Fenerbahçe penaltı kazandığı zaman meşin yuvarlağın başına genellikle Enner Valencia geçiyor.

Ekvadorlu futbolcu bu sezon penaltıların 16'sını kullandı. 2'si Avrupa'da olmak üzere 13 defa fileleri havalandırdı. 3 defa penaltıdan yararlanamadı. 11 penaltı golüyle Süper Lig ve Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde en fazla ağları sarsan isim oldu.

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