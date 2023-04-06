Valencia'dan penaltılarda dikkat çeken rakam

Her Jorge Jesus takımı gibi Fenerbahçe de hücumda bu sezon özel bir performans sergiliyor.



Sarı-lacivertliler rakip ceza alanına çok fazla adamla giriyor ve çok hareketli oldukları için penaltı kazanma sayısı da yüksek. Fenerbahçe penaltı kazandığı zaman meşin yuvarlağın başına genellikle Enner Valencia geçiyor.



Ekvadorlu futbolcu bu sezon penaltıların 16'sını kullandı. 2'si Avrupa'da olmak üzere 13 defa fileleri havalandırdı. 3 defa penaltıdan yararlanamadı. 11 penaltı golüyle Süper Lig ve Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde en fazla ağları sarsan isim oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ