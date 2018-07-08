MEHMET TOPAL, LOZAN'I BEKLİYOR

Geçen sezon Aykut Kocaman ile bir türlü yıldızı barışmayan ve sezonun çoğu maçında kenardan gelip, oyunun akışını değiştiren Mathieu Valbuena, yeni bir sayfa açtı.Daha önce Fransız basınına sürekli dert yanan Valbuena ile sportif direktör Comolli'nin özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.Vatandaşına sahip çıkan Comolli, "Senin bir lider olmanı istiyoruz. Yaşanan süreci unutacaksın. Yeni dönemde Cocu'nun senden beklentileri çok. Kalitenin gereğini sahaya yansıtacağından eminim" dedi.Milli maçlar sonrası geçirdiği operasyon nedeniyle takımla çalışmalara geç başlayan Mehmet Topal, İsviçre kampını bekliyor. İdmanların büyük bölümünde özel program uygulanan başarılı orta saha oyuncusu, Lozan'daki antrenmanlarda Cocu'nun gözüne girmeye çalışacak.Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Mehmet Topal'ın, yönetimin indirim talebini geri çevirdiği iddia edilmiş, sonrasında menajeri bu yönde bir görüşmenin yapılmadığını açıklamıştı.