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Valbuena'dan Alex'e: ''Teşekkürler kanka...''

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Mathieu Valbuena ile Alex de Souza arasındaki diyalog dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com
Valbuena'dan Alex'e: ''Teşekkürler kanka...''
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02 Kasım 2018 17:39
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'dan maç günü paylaşımı geldi. Valbuena, ''Derbi günü! Renklerimizle gurur duyuyoruz'' paylaşımı yaparken Fransız isme Alex'ten cevap geldi.

Alex de Souza, Valbuena'nın paylaşımına cevap olarak ''İyi şanslar kardeşim'' yazdı.

Fransız yıldız ise Alex'e ''Teşekkürler kanka. Her şeyimizi vereceğiz.'' cevabını verdi.



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