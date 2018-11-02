Valbuena'dan Alex'e: ''Teşekkürler kanka...''

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'dan maç günü paylaşımı geldi. Valbuena, ''Derbi günü! Renklerimizle gurur duyuyoruz'' paylaşımı yaparken Fransız isme Alex'ten cevap geldi.
Alex de Souza, Valbuena'nın paylaşımına cevap olarak ''İyi şanslar kardeşim'' yazdı.
Fransız yıldız ise Alex'e ''Teşekkürler kanka. Her şeyimizi vereceğiz.'' cevabını verdi.
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Alex de Souza, Valbuena'nın paylaşımına cevap olarak ''İyi şanslar kardeşim'' yazdı.
Fransız yıldız ise Alex'e ''Teşekkürler kanka. Her şeyimizi vereceğiz.'' cevabını verdi.
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