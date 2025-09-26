26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-347'
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Vakıfbank'tan sakatlık açıklaması!

Vakıfbank Spor Kulübü, Sıla Çalışkan'ın oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını duyurdu.

calendar 26 Eylül 2025 18:38 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 18:39
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
VakıfBank Spor Kulübü, pasör Sıla Çalışkan'ın oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Vakıfbank Spor Kulübü, 2025-2026 sezonun ilk karşılaşmasına 12 Ekim 2025 tarihinde Zeren Spor karşısında çıkacak.

  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
