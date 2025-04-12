VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!

Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında VakıfBank, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!
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12 Nisan 2025 20:26
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit karşısında parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Rakibi karşısında seride durumu 2-0'a getiren VakıfBank, finale yükselen taraf oldu.

VakıfBank'ın finaldeki rakibi Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin eşleşmesinin galibi olacak.

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