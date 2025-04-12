VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi!

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit karşısında parkeden 3-1 galip ayrıldı.
Rakibi karşısında seride durumu 2-0'a getiren VakıfBank, finale yükselen taraf oldu.
VakıfBank'ın finaldeki rakibi Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin eşleşmesinin galibi olacak.
Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit karşısında parkeden 3-1 galip ayrıldı.
Rakibi karşısında seride durumu 2-0'a getiren VakıfBank, finale yükselen taraf oldu.
VakıfBank'ın finaldeki rakibi Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin eşleşmesinin galibi olacak.