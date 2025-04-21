Vakıfbank şampiyonluk, Fenerbahçe seriye tutunmak için sahada olacak

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, salı VakıfBank'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank şampiyonluk, Fenerbahçe seriye tutunmak için sahada olacak
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21 Nisan 2025 15:40
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, salı VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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