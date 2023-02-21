Vakıfbank, Polonya deplasmanında

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 22 Şubat Çarşamba günü Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, Polonya deplasmanında
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21 Şubat 2023 16:14
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 22 Şubat Çarşamba günü Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile deplasmanda karşılaşacak.

Polonya'nın Lodz kentindeki Sports Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.

LKS Commercecon ise Fenerbahçe Opet'in de yer aldığı D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak play-off bileti almıştı.

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