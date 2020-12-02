VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.



Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda karşılık sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-11 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü savunma ve hücumdaki performansını yükselterek seti 25-19 almayı başardı.



İkinci setin başında oyunda üstünlüğü ele alan VakıfBank, teknik molaya 12-5 öne girdi. Mola dönüşü de rakibi karşısında etkili hücumlarını sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-10 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.



Sarıyer Belediyesi'nin üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, çekişmeli geçen seti 25-23 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligdeki 17'nci galibiyetini elde etti. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda İlbank'ı konuk edecek.



MAÇIN İSTATİSTİĞİ



SARIYER BLD-VAKIFBANK: 0-3



SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu



HAKEMLER: Caner Çildir, Recep Karakoç



SARIYER BLD: Mısra 2, Nikalina 8, Merve 5, Dilara 8, Strumilo 4, Ayshan 4, Sinem (L), Gizem (L), Çağla 1, İrem, Şeyma



VAKIFBANK: Cansu 1, Gabi 10, Melis 6, Haak 17, Tuğba 10, Milena 12, Ayça (L), Gözde 3, Maja



SETLER: 19-25, 10-25, 23-25



SÜRE: 71 dakika (25', 19', 27')



