VakıfBank Kulübü ile KAÇUV'dan kanserle mücadele eden çocuklara destek

VakıfBank Kulübü, çocukluk çağı kanser hastalıklarına dikkat çekmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortaklaşa anlamlı bir etkinliğe imza attı.



Sarı-siyahlı kulüp ile KAÇUV, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkat çekmek için VakıfBank Spor Sarayı'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir organizasyon düzenledi.



Satışlardan elde edilen gelirlerin çocukların tedavisinde kullanıldığı "Umut Kafe" isimli araç, karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı salonun önünde kuruldu. Etkinliğe destek olmak amacıyla tezgahın başına geçen kulüp menajeri Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ve sarı siyahlı tüm oyuncular, kanserli çocuklar için taraftarlara satış yaptı. Teknik ekip de etkinlikte yer aldı.







Etkinlik sırasında en az 200 lira değerinde ürün satın alan taraftarlara, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasındaki Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın maç biletleri hediye edildi.



- Banu Can Schürmann: "Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis çok önemli"



VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann, çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı.



Taraftarlarla buluşarak çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlatan Schürmann, "Sporcularımız ve teknik ekibimizin de dahil olduğu çok keyifli bir etkinlik oldu. VakıfBank Spor Kulübü olarak biz de 'Sarı'yı fark et' diyoruz ve çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin çok önemli olduğunu bu etkinlikle duyuruyoruz. VakıfBank Spor Sarayı'nda bizim çağrımıza kulak verip buraya gelerek KAÇUV'a destek olan herkese teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlü ve umut dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







- Giovanni Guidetti: "Bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz"



VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, etkinlikte yer aldıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.



Etkinliğe katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Guidetti, "Bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. KAÇUV çok harika bir işe imza atıyor ve bizim katkımız tabii ki yaptıkları işin yanında çok küçük bir kısım ancak bu etkinliğe dahil olduğumuz için çok mutluyuz. KAÇUV'a geldikleri için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



VakıfBank formasını giyen Aylin Sarıoğlu ise "Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için güzel bir etkinliğe katıldık bugün. Herkese bize destekleri için teşekkür ederiz. Bu farkındalık projesi için burada olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.







Oyunculardan Ayça Aykaç da etkinliğe katılmaktan keyif aldıklarının altını çizerek, "Burada kahve yaparken çok keyif aldık. Bir hatamız olduysa özür dileriz. Buraya gelerek etkinliğe katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.