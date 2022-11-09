VakıfBank, İlbank'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer
İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç)
VakıfBank: Buket Gülübay, Daalderop, Zehra Güneş, Carutasu, Bajema, Bahar Akbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Kübra Akman, Derya Cebecioğlu)
Setler: 19-25, 11-25, 15-25
Süre: 64 dakika (22, 21, 21)
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer
İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç)
VakıfBank: Buket Gülübay, Daalderop, Zehra Güneş, Carutasu, Bajema, Bahar Akbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Kübra Akman, Derya Cebecioğlu)
Setler: 19-25, 11-25, 15-25
Süre: 64 dakika (22, 21, 21)
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