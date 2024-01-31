VakıfBank genç yıldızını Beşiktaş'a kiraladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İdil Naz Başcan, Beşiktaş Ayos'a kiralandı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.
Sezon başında kadroya katılan İdil Naz Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.
Sezon başında kadroya katılan İdil Naz Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.