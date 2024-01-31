VakıfBank genç yıldızını Beşiktaş'a kiraladı

VakıfBank 24 yaşındaki smaçör İdil Naz Başcan'ı, Beşiktaş Ayos'a kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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VakıfBank genç yıldızını Beşiktaş'a kiraladı
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31 Ocak 2024 14:05
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İdil Naz Başcan, Beşiktaş Ayos'a kiralandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki smaçörün kiralık olarak Beşiktaş Ayos'ta forma giyeceği belirtildi.

Sezon başında kadroya katılan İdil Naz Başcan'a teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.

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