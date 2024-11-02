VakıfBank, Fenerbahçe'nin serisini sonlandırdı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank evinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu maça kadar ligdeki tüm maçlarını 3-0 kazanmıştı.
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Vuchkova, Vasileva, Liza Safranova)
Setler: 25-23, 14-25, 23-25, 25-17, 15-10
Süre : 125 dakika (26, 21, 35, 24, 19)
Fenerbahçe, bu maça kadar ligdeki tüm maçlarını 3-0 kazanmıştı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
✅3-0 THY
✅3-0 Nilüfer Bld.
✅3-1 Eczacıbaşı
✅3-0 Keçiören
✅3-0 Eczacıbaşı
✅3-0 Galatasaray
❌2-3 Vakıfbank
Fenerbahçe Medicana'nın galibiyet serisi, Melissa Vargas'ın oynamadığı ilk maçta sona erdi. pic.twitter.com/jX1czIRZbS
— Sporx (@sporx) November 2, 2024
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Vuchkova, Vasileva, Liza Safranova)
Setler: 25-23, 14-25, 23-25, 25-17, 15-10
Süre : 125 dakika (26, 21, 35, 24, 19)