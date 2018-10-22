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Vagner Love'dan Beşiktaşlı taraftara flaş hareket!

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Göztepe maçı sonrasında Beşiktaşlı bir taraftara harekette bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Vagner Love'dan Beşiktaşlı taraftara flaş hareket!
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22 Ekim 2018 00:03
Süper Lig'de 9. haftada Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Vagner Love, maç sonrası flaş bir hareket yaptı.

Beşiktaş'ın Göztepe'ye kaybettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takımı uğurlamak için havalimanına gittiler.

Beyaz Futbol'un haberine göre; Bir taraftarın Vagner Love'a 'Go home' demesi üzerine, Vagner Love o taraftara orta parmak gösterdi.



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