Vagner Love'dan Beşiktaşlı taraftara flaş hareket!

Süper Lig'de 9. haftada Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, maç sonrası flaş bir hareket yaptı.Beşiktaş'ın Göztepe'ye kaybettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takımı uğurlamak için havalimanına gittiler.Beyaz Futbol'un haberine göre; Bir taraftarın Vagner Love'a 'Go home' demesi üzerine, Vagner Love o taraftara orta parmak gösterdi.